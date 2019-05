Civitavecchia: il Ce.Si.Va. celebra la festa dell’Esercito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

L’esercito Italiano compie 158 anni. L'8 maggio 2019, alla presenza del Comandante del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, Generale di Divisione Roberto D’Alessandro, di tutto il personale militare e civile in servizio presso la caserma “Giorgi”, e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma locali, si è celebrato il 158° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano. Il 4 maggio 1861 è una data fondamentale per la Forza Armata. Sono passati 158 anni da quando il Ministro della Guerra, Generale Manfredo Fanti, decreto che il Regio Esercito – prima denominato “Armata Sarda” - avrebbe preso la nuova denominazione in Esercito Italiano. L’importante ricorrenza ha avuto inizio con la cerimonia dell’Alza Bandiera, quindi, sulle toccanti note del silenzio d’ordinanza, con la resa degli Onori ai Caduti mediante la deposizione di una corona di alloro e l’accensione del tripode. La celebrazione della festa dell’Esercito Italiano si è conclusa con la lettura dell’Ordine del Giorno all’Esercito del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina. Nel messaggio augurale, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, nell’evidenziare l’impegno della Forza Armata nella realizzazione degli ideali di libertà, indipendenza e sicurezza di tutto il Paese, ha rivolto un commosso pensiero ai Caduti di ogni epoca e luogo che hanno sacrificato la loro vita per il bene supremo della Patria, impegno che in occasione di questa celebrazione si rinnova, grazie a tutti coloro che, fedeli al giuramento prestato all’istituzione e all’incondizionato spirito di servizio alla Nazione, si prodigano quotidianamente a favore del mantenimento della sicurezza nazionale ed internazionale e alla salvaguardia della libertà. Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito Ten. Col. Stefano Mappa Nr. Tessera O.d.G. 15688 Via Leopoli 36, - 00053 Civitavecchia (RM) Telefono: 0766 597257 - 347 7734988 casezsegbenag@esercito.difesa.it

