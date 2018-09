Civitavecchia: pronti nuovi reparti per l'Ospedale San Paolo

L'offerta sanitaria dell'Ospedlae San Paolo di Civitavecchia si arricchisce. Da lunedì 24 settembre infatti, entrano in funzione i nuovi reparti di endoscopia e fisioterapia.

La riqualificazione dei locali situati al quarto piano dell'ospedale, ha consentito di recuperare spazi adeguati per realizzare due sale di endoscopia. Al loro interno, sarà possibile eseguire simultaneamente esami di CUP, urgenze ed esami di screening. L'obiettivo, con l'incremento dell'offerta sanitaria, è anche quello di veder ridurre le liste d'attesa dei pazienti. Alla UOSD Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Giseppe Dimito, nel quarto piano dell'edificio ha trovato postao anche una niova sala di fisioterapia progettata in modo da garantire massimo comfort ed adeguata privacy.

"Nel nuovo reparto di endoscopia – fanno sapere dall'ospedale - saranno eseguite prestazioni diagnostiche sul tratto digerente superiore (Esofagogastroduodenoscopia) ed inferiore (Colonscopia, Ileoscopia retrograda) con annesse manovre operative che dovessero rendersi necessarie in corso di procedura (polipectomie semplici e complesse, mucosectomie, legature di varici, posizionamento di PEG e sondini da nutrizione). Tale nuova disposizione logistica consentirà di implementare le attività dello Screening del Cancro colo-rettale potendo, come detto, dedicare una sala endoscopica allo svolgimento di tali attività".

Le nuove sale, allestite per favorire il relax del paziente prima e dopo la prestazione sanitaria, saranno inaugurate lunedì 24 alle ore 12.