Civitavecchia: martedì 19 novembre scuole chiuse causa maltempo

Scuole chiuse domani 19 novembre a Civitavecchia causa maltempo. A renderlo noto l’amministrazione comunale.

"Si comunica che, viste le condizioni meteorologiche avverse annunciate nel bollettino di allettamento della protezione civile regionale, le scuole nella giornata di domani rimarranno chiuse", il messaggio diramato nel canale emergenze del Comune.

Il sindaco Ernesto Tedesco, ha spiegato: "Prolunghiamo la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 19 novembre, anche in considerazione del già annunciato peggioramento delle condizioni meteo. Il bollettino della protezione civile annuncia rovesci di forte intensità, attività elettrica e vento forte o di burrasca. Con l’occasione, continueranno comunque le verifiche sugli edifici, anche in considerazione delle recenti ondate di maltempo. Il tutto, ovviamente, per assicurare l’incolumità di studenti, bambini e personale".